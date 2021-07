Achille Lauro duetta con Antonello Venditti: "Momento incredibile per la mia carriera"

Il duetto che non ti aspetti. Achille Lauro e Antonello Venditti insieme. Su Instagram Lauro ha postato un video in cui i due cantano "Notte prima degli esami" facendo il pieno di like e commenti. "Cantare 'Notte Prima degli esami a casa di Venditti è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera", ha scritto Achille sui social.