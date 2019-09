A Parma alla scoperta di Verdi fuori dai teatri con "Verdi Off"

Consapevole del legame con la sua terra d’origine, l'azienda ha fatto proprio questo messaggio, scegliendo di essere a fianco della sua città. Musica, Cultura, Buon Cibo, Educazione alimentare e Sport sono le passioni che muovono l'impegno dell’azienda verso importanti iniziative a fianco delle più prestigiose realtà locali. Primo ambito d’azione è quello artistico-musicale in cui Parmacotto riconosce uno dei valori d’eccellenza di Parma: è per questo che ha scelto di sostenere Teatro Regio, con il quale condivide la vocazione internazionale e i valori di tradizione, innovazione ed eccellenza, in qualità di sponsor per la rassegna "Verdi Off 2019" e main sponsor per tutta la stagione 2019/2020 (lirica, concertistica, Parmadanza, RegioYoung).



L’evento inaugurale di "Verdi Off", che si è svolto il 21 settembre, ha visto “Siamo Cotti di Parma” sfilare per la città insieme agli attori, musicisti, cantanti, ballerini, circensi e performer che prenderanno parte alla Verdi Street Parade, la festosa sfilata che partendo dal Teatro Regio di Parma ha raggiunto il cuore dell’Oltretorrente cittadino, per concludersi con una festa in Piazza Duomo. "Verdi Off" sarà anche l'occasione per degustare i prodotti Parmacotto sulle note delle arie verdiane. Un sostegno che si rivolge anche ai cittadini ai quali Parmacotto omaggerà il biglietto d’ingresso per gli spettacoli d’arte circense in programma all’interno dello chapiteau del Verdi Circus, novità della manifestazione, e per altri appuntamenti della rassegna.