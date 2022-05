A Milano la cultura e il teatro tornano nei cortili e nelle piazze, ecco la seconda edizione del Festival "Risveglio di Periferia"

Un evento di ripresa culturale, artistica e sociale con un programma per ogni età ricco di momenti socialità e incontri. 40 giorni di spettacoli, performance, laboratori per bambini e adolescenti, concerti e molte attività aggregative, tra cortili, piazze, parchi e teatri.



Con una evidente propensione alla multidisciplinarità, il Festival include spettacoli di diversi linguaggi dell’arte e del sociale che contaminandosi, sera dopo sera, con i luoghi ospitanti, creano un dialogo continuo con lo spazio, le persone, il pubblico.

Per questa seconda edizione un grande investimento è stato fatto su giovani compagnie under30 affiancandole nel processo di crescita, sia artistica che organizzativa, durante il periodo che precede il Festival fino al loro debutto. Gli artisti under30 sono stati scelti dalla direzione artistica tramite la call pubblica

VOCI BIANCHE

diffusa nel mese di gennaio 2022.

Tema fondante del Festival: la periferia e l’inclusione, azioni declinate in tutte le accezioni possibili, come luogo fisico o come stato d’animo.



Nell'ambito degli spettacoli teatrali di giovani artisti under 30 si segnalano

"Il buio non è tenero"

"Figli",

"Mali Minori"

, l'8 e il 9 giugno 2022 al Teatro Linguaggicraeativi, di e con Silvia Pallotti e Tommaso Russi sul diventare grandi inseguendo il binomio successo-fallimento e sulla precarietà del futuro buio da far paura.E poiil 14 giugno sempre al Teatro Linguaggicreativi di e con Giulia Di Sacco e, liberamente ispirato ad uno dei romanzi meno noti di André Gide, “L’immoralista”, di Antonio Mocciola (Linguaggi creativi il 15 giugno).

E ancora il 24 giugno al Bau @Barrio's

"Milano 70 allora"

Bobby e Amy"

spettacolo anarchico fatto di monologhi comici, parole, poesia e musica, che restituisce alcune atmosfere di Milano negli anni Settanta, punto di riferimento per l’Italia intera, di Walter Leonardi e Paolo Trotti. Il 25 sempre al BAU @Barrio’s "di Emily Jenkins, un affresco di vite e storie che gravitano attorno ai due protagonisti entrambi emarginati; Bobby non riesce a sviluppare interazioni sociali, Amy si è chiusa in sé stessa dopo la morte del padre.

Da non perdere il reading sonoro di

Francesco Targhetta

"Che poi domani piove"

domenica 26 giugno 2022 al BAU @Barrio’s"La colpa al capitalismo" in cui l'autore, alternando testi brevi e poemetti narrativi affonda sui temi della solitudine, dell’individualismo, del disagio psichico, dell’alienazione digitale.E il 30 giugnoal suo debutto nazionale. Uno spettacolo su una rapina in banca, una famiglia disfunzionale, una giornalista disposta a qualunque bassezza per diventare famosa. Sembra vada tutto bene ma dietro la riuscita del colpo si annida il tradimento... di Paolo Trotti e con Simona Migliori.

Ma ci saranno anche

"La passeggiata teatrale"

"Barona Stand Up Comedy"

Marta Del Grandi e Roberta Barabino

, il 23 giugno 2022 da Barrio’s a Cascina Battivacco a partecipazione pubblica e scoperta sia della pista ciclo pedonale che costeggia la zona Barona sia della Cascina e del km zero. Le persone coinvolte condurranno il pubblico facendo incursioni teatrali durante il tragitto.il 20 giugno al Barrio', dove tre artisti della stand up Luce Pellicani, Edoardo Confuorto e Davide Calgaro performeranno alternandosi sul palco.in concerto rispettivamente il 22 giugno e il 23 (al Barrio's) e "Corpi sul palco" il 17 giugno dove protagonista sarà lo streaming. Il pubblico è presente in platea e gli artisti collegati in streaming dalle varie periferie del mondo.

E poi letture di storie per bambini, tantissimi laboratori, tra cui

"Gli angeli caduti del basket"

laboratorio con performance musicale/teatrale il 13, 14, 15 giugno 2022 presso il Barrio’s, dedicato agli adolescenti dai 13 ai 19 anni. Teatro di figura, un concorso di poesie e molto altro ancora.

Il programma completo su https://www.risvegliodiperiferia.it/ii-edizione-2022/

Biglietti per gli spettacoli a 10 euro.