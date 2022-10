Gli A-ha in connessione con l'ambiente: il ritorno con "True North"

Primo progetto di inediti dopo "Cast In Steel" del 2015, i nuovi brani sono impregnati di un profondo senso di appartenenza e connessione su come interagire con l'ambiente circostante. Con questa loro lettera dalla Norvegia, la banda mostra da dove viene e chi è, e come il legame tra questi due aspetti sia indistruttibile. Per questo, "True North" mostra gli A-ha più sinceri, personali ed emozionali.

Il successo degli A-ha è indiscutibilmente legato a uno dei video più famosi in assoluto, quello di "Take on me" che su Youtube ha toccato visualizzazioni da capogiro. Nell'attesa del nuovo disco, la band ha pubblicato il singolo "You have what it takes", secondo brano estratto, dopo "I’m In". Il singolo mostra il lato più vulnerabile del trio composto da Magne Furuholmen, Morten e Paul Waaktaar-Savoy) con intricati accordi di chitarra e l’inconfondibile voce di Morten. È come un’eco di speranza, di guarigione e di ripresa.

Con le 12 tracce di "True North", sei scritte da Magne e sei da Paul, gli A-ha sottolineano l’impegno della band nell’affrontare qualcosa di nuovo. "Prima di tutto, abbiamo avuto l’idea di registrare l’album live in studio", racconta Paul, "Poi, di filmare questa sessione in studio. E tutto questo è cresciuto in una vera e propria produzione, con l’orchestra norvegese, l’Arctic Philarmonic, con cui abbiamo collaborato". Tutto questo è nel film. E quel video profondamente emozionante che accompagna il primo singolo “I’m In” è solo una parte, estratta dal lungo film integrale di “True North", un prodotto multidimensionale che descrive un arco narrativo che abbraccia lo spirito delle nuove canzoni, mostrando come ogni persona è connessa con l’ambiente che lo circonda. Il regista è Stian Andersen, collaboratore di lunga data degli A-ha.

"True North è una lettera dagli A-ha, dal Circolo Polare Artico, una poesia che arriva dal profondo nord della Norvegia insieme a della nuova musica", spiega Magne Furoholmen. Il musicista racconta anche: "Questo mondo è come un uccellino ferito... Viviamo in un tempo che è costantemente sempre più confuso ed effimero, e ci sono delle cose che spesso ci dimentichiamo di esprimere a ciascuno di noi, ai nostri bambini, a chi amiamo, ai nostri amici e alla generazione che sta crescendo. Se vogliamo dei cambiamenti positivi, il tutto deve iniziare dalle persone che combattono per i propri ideali, supportate da tutti noi. Ho grande fiducia nel futuro quando vedo il coraggio e le convinzioni dei giovani. Ce l’hanno loro e ce l’hai anche tu. Tu hai tutto quello che è necessario!".