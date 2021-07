A Cannes 74 Matt Damon si commuove per gli applausi in sala

Si è commosso fino alle lacrime Matt Damon , forse per l'emozione di rivedersi sul grande schermo di fronte alla sala piena. Il divo apparso con gli occhi lucidi alla fine della proiezione ufficiale di " Stillwater " di Tom McCarthy, in concorso a Cannes 74. Il thriller, uno dei pochi film americani in corsa per la Palma d'Oro, è stato accolto dal pubblico con ben cinque minuti di ovazione .

Leggi Anche Cannes 74, Sophie Marceau incanta al Festival

"Stillwater" di Tom McCarthy è una caccia all'uomo (anzi alla donna) che coinvolge Bill Baker, un tecnico petrolifero nato e cresciuto nel profondo Oklahoma, nella città di Stillwater. Quando l'uomo riceve la notizia che sua figlia Allison è detenuta nel carcere di Marsiglia, con l'accusa di omicidio, non riesce a crederci.

Nonostante tra i due non ci siano praticamente più rapporti, l'uomo parte per la Francia. Ad aiutarlo c'è soltanto Virginie, una donna che vive con sua figlia di otto anni. Con l'approssimarsi di una sentenza già scritta, Bill deve decidere se infrangere le regole con le quali è cresciuto o lasciare Allison in balia del destino. Il film è stato realizzato in piena emergenza Covid e da oltre un anno aspettava di fare il suo esordio in sala.

Ti potrebbe interessare: