A 8 anni dalla morte di Amy Winehouse l'ex marito vuole parte del patrimonio della star

Il 23 luglio 2011 Amy Winehouse fu trovata senza vita nella sua casa di Londra. "Love is a losing game" (contenuta in "Back to black"), una delle sue canzoni più rappresentative, descrive alla perfezione il sentimento bruciante di Amy, il tormentatissimo rapporto con suo marito Blake Fielder-Civil, con il quale è stata sposata dal 2007 al 2009. Come confessò lui stesso più volte in seguito alla morte della cantante, fu lui a introdurla all’uso di droghe, cosa di cui si è detto pentito.



Una fonte vicina alla famiglia della Winehouse ha riferito il loro pensiero riguardo alla richiesta dell'uomo: "Questa è una persona che ha speso molti soldi di Amy durante il tempo che hanno passato insieme" Aggiungendo: "Dire che sarebbe inappropriato per lui beneficiare della sua proprietà sarebbe un eufemismo".



La star non aveva lasciato testamento e il suo patrimonio di quasi 3 milioni di sterline è andato ai genitori Mitch e Janis.