Nel 2023 pioggia di compleanni tondi: ecco i 60enni che non ti aspetti

I 60enni che non ti aspetti

I più sorprendenti sono i sessantenni del 2023, a partire da Brad Pitt che li compie il 18 dicembre. Prima di lui ilcollega Johnny Depp, che arriva ai 60 il 9 giugno accompagnato dalla scia di polemiche del processo che lo ha visto contrapposto all'ex moglie Amber Head. Sessant'anni anche per Claudio Amendola (16 febbraio), Marco Giallini (4 aprile), Susanna Messaggio (30 gennaio) e Luca Laurenti (29 aprile)

Tra i 60enni che non ci tengono affatto ad andare in pensione ci sono Quentin Tarantino (27 marzo), che per il 2023 si dedicherà a una serie tv in otto episodi di cui sarà sceneggiatore e regista, Sabina Guzzanti che li festeggerà a teatro con "Le verdi colline dell'Africa" (25 luglio) ed Eros Ramazzotti che ci arriverà da nonno, visto che la figlia Aurora è con il pancione: festeggerà cantando con il nipotino il 28 ottobre. Sessant'anni in musica anche per Biagio Antonacci (9 novembre), anticipato di qualche giorno da Antonella Elia (1 novembre), e per Antonella Clerici (6 dicembre).

Cinquantenni alla riscossa

Tra le bellezze che raggiungono il mezzo secolo ci sono Luisa Ranieri che li compie il 16 dicembre, la top model Eva Herzigova, che spegnerà 50 candeline il 10 marzo come la sua compagna di passerelle Heidi Klum, che li raggiunge il primo giugno. E ancora Rula Jebreal (24 aprile), Adriana Volpe (31 maggio) e ancora Geppi Cucciari (18 agosto), e Ilaria D'Amico (il 30 agosto). Verso la fine dell'anno tocca a Filippa Lagerback, (21 settembre), Ines Sastre (21 novembre) e Paola Cortellesi (24 novembre). Tra i colleghi che raggiungeranno con loro il traguardo ci sono Alessandro Preziosi (19 aprile), Giorgio Pasotti (22 giugno) e Salvo Sottile (31 gennaio).

Settantenni da tenere d'occhio

Tra i settantenni del 2023 spiccano Simona Izzo (22 aprile), Pierce Brosnan (16 maggio), Ron (13 agosto), Sergio Castellitto (18 agosto), Nanni Moretti (19 agosto); Eleonora Giorgi (21 ottobre); Lello Arena (1 novembre). Chiudono la meraviglia dei 70 Kim Basinger (8 dicembre) e John Malkovich il (9 dicembre).