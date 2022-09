070Shake, la rapper scoperta da Kanye West approda su un palco milanese

La giovane cantautrice americana (all'anagrafe Danielle Balbuena) , classe 1997 approda il 21 settembre per un'unica data italiana, in Santeria Toscana, dopo il rinvio del 2021. Tra le voci femminili più interessanti di questi ultimi anni, 07Shake, porta la sua musica e i suoi testi intensi sul palco milanese per la gioia dei suoi tanti fan.

La giovane rapper e cantautrice, nata nel New Jersey è una delle nuove promesse della musica urban americana grazie a testi forti e atmosfere che oscillano tra tradizione soul e trap, ma che sfociano anche nell’indie e alternative pop.

Ha passato gran parte della sua infanzia in isolamento dopo la diagnosi di ADHD. Presto ha capito che la poesia poteva essere un modo per esprimersi, per comunicare emozioni, trasformando le parole in canzoni, toccando temi come la fragilità, la solitudine, le difficoltà ma anche la gioia dei rapporti interpersonali.



Shake ha iniziato la sua carriera musicale a fine 2015, quando ha registrato le sue prime canzoni "Proud" e "Swervin", ma è nel 2016 che iniziato a guadagnare popolarità su SoundCloud, dopo aver firmato un contratto discografico con l'etichetta GOOD Music di

Kanye West,

la quale ha ripubblicato nel mese di settembre la sua canzone "Trust Nobody", uno dei brani diventati “simbolo” di orgoglio ed emancipazione LGBT.



Tra ottobre e novembre dello stesso anni la rapper ha aperto i concerti americani per la band The 1975, mentre l'8 dicembre ha reso disponibile il mixtape The 070 Project: Chapter 1 con il suo collettivo 070.



Negli ultimi anni ha avuto collaborazioni eccellenti come

Kanye West, Pusha T, Beyonce,

e nonostante la pandemia è uscita nel 2020 con il suo primo disco, “Modus Vivendi”, in cui esprime tutta la sua essenza.



Singoli come “Guilty Conscience”, canzone dedicata all’infedeltà, hanno poi trovato nuova vita con il remix dei Tame Impala.



In questi due anni 070Shake, oltre a trovare l’amore

con la cantante Kehlani,

ha portato avanti altre collaborazione con il ritorno degli Swedish House Mafia in “Lifetime”, e con Madonna per il remix ufficiale di “Frozen”, fino ad arrivare alla pubblicazione del suo nuovo album, “You can’t kill me” dove singoli come “Medicine”, "Skin and Bones" o “Blue Velvet” (ispirato a Lynch) e soprattutto “Body”, ci ricordano tutte le potenzialità di 070.



Il titolo provvisorio dell'album sarebbe dovuto essere "You Can't Kill Me because I Don't Exist", "Non puoi uccidermi perché non esisto", chiaro riferimento, come spiega lei stessa in una intervista alla sua quasi totale assenza dai social media ma anche al suo "distacco da molte cose". "Vedo la vita come se fosse già accaduta. Qualunque cosa accada, è successo. Non posso cambiarlo. Mia madre mi diceva sempre: “Se puoi cambiarlo, non stressarti. E se non puoi cambiarlo, non stressarti".

E ha poi aggiunto: "Se non esisto sui social, non possono farmi del male" concludendo: "Non voglio pensare troppo...Le sensazioni e il feeling sono più importanti, questo disco è costruito pensando a questo, una ricca apertura che scruta in profondità nella mia anima e si riversa nel mondo”.