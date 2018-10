"Zanna bianca", il classico di avventura rivive in versione animata

Torna al cinema, l'11 ottobre, " Zanna Bianca ". Il libro di Jack London è un classico della letteratura per ragazzi, trasposto al cinema molte volte ma mai, prima d'ora in versione animata. Ci ha pensato il regista premio Oscar Alexandre Espigares , con Toni Servillo a fare da voce narrante. Una storia d'avventura con al centro l'amore per gli animali e la natura.

Protagonista della storia è Zanna Bianca, un lupo con un quarto di sangue di cane. Cresciuto nelle terre innevate del Grande Nord, viene accolto in una tribù di nativi americani, dove viene protetto dagli uomini e impara a farsi rispettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio, ovvero l'uomo che lo aveva preso da cucciolo, è costretto a cedere Zanna Bianca a un uomo crudele che vuole trasformarlo in un animale da combattimento. Il finale però sarà un trionfo dell'amore.



UNA GIORNATA DEDICATA AI CANI - In occasione dell'uscita del film di animazione "Zanna Bianca" domenica 7 ottobre Focus Wild con la collaborazione esperta degli educatori cinofili del SIUA, organizza a Napoli un evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe. "Giocare Educando", infatti, prevede un incontro dedicato a grandi e piccini che amano i cani grazie ai quali potranno conoscere e rafforzare il rapporto con i loro amici a quattro zampe. Presso il Parco Peter Pan di Fuorigrotta, dalle 10:30 alle 12:30 si terrà un laboratorio sul gioco, seguito da un campo per attività di jogging e movimento per la corretta gestione passeggiata Dalle 17:00 alle 18:00 sarà la volta del laboratorio sul problem solving



MARATONA RADIOFONICA - R101 è la radio ufficiale del film. L'11 ottobre gli ascoltatori potranno prendere parte a una giornata on air interamente dedicata agli animali: la maratona radiofonica “Io amo gli animali”. Inoltre, gli ascoltatori di R101 che giocheranno in diretta potranno ricevere i gadget ufficiali del film.