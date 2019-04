"Star Wars" arriva a teatro. Dal 5 al 7 aprile, al teatro Arcimboldi di Milano, va in scena infatti, per la prima volta in Italia, "Star Wars: A New Hope in concerto". Sarà proiettato il film completo in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar John Williams eseguita dal vivo dalla 21st Century Orchestra. Il concerto sarà diretto dal Maestro Dirk Brossé.