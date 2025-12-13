Lo "spazzacamino" di Mary Poppins Dick Van Dyke compie 100 anni

In una recente intervista, l'attore ha dichiarato di "sentirsi come un tredicenne"
© Ansa
L'attore Dick Van Dyke, lo "spazzacamino" di "Mary Poppins", ha compiuto 100 anni. Un'età che lui non si sente affatto: in una recente intervista a People, l'attore ha infatti dichiarato di "sentirsi come un tredicenne". Per l'occasione, la moglie, Arlene Silver, ha parlato sempre con la rivista People, dicendo che, grazie alla sua eredità come artista, l'amato volto statunitense "vivrà per sempre".
Nato il 13 dicembre 1925 a West Plains, nel Missouri, Van Dyke ha avuto una lunghissima carriera. Ha iniziato a lavorare per il cinema e la televisione alla fine degli anni '50. Ha recitato nella sitcom "The Dick Van Dyke Show", andata in onda dal 1961 al 1966. Nel 1964 il ruolo in "Mary Poppins", film nel quale l'attore interpretava ben due ruoli: direttore di banca e spazzacamino. È per quest'ultimo, però, che viene ricordato in particolar modo. Dal 1971 al 1974 ha partecipato alla serie "The New Dick Van Dyke Show".
Ha preso parte anche a due film di grande successo di Shawn Levy: "Una notte al museo" (2006) e "Notte al museo - Il segreto del faraone" (2014). Nel 2018, è apparso ne "Il ritorno di Mary Poppins".
Un altro ruolo che gli ha dato popolarità è quello del dottor Mark Sloan nella serie tv "Un detective in corsia" (1993-2001).