Lo "spazzacamino" di Mary Poppins Dick Van Dyke compie 100 anni

Nato il 13 dicembre 1925 a West Plains, nel Missouri, Van Dyke ha avuto una lunghissima carriera. Ha iniziato a lavorare per il cinema e la televisione alla fine degli anni '50. Ha recitato nella sitcom "The Dick Van Dyke Show", andata in onda dal 1961 al 1966. Nel 1964 il ruolo in "Mary Poppins", film nel quale l'attore interpretava ben due ruoli: direttore di banca e spazzacamino. È per quest'ultimo, però, che viene ricordato in particolar modo. Dal 1971 al 1974 ha partecipato alla serie "The New Dick Van Dyke Show".