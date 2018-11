"Soubrette", in un cortometraggio la favola amara sull'apparire

18 novembre 2018 13:30 "Soubrette", in un cortometraggio la favola amara sullʼapparire Partecipa in concorso al Roma Independent Film Festival

Ispirato ad una storia vera, "Soubrette" è un cortometraggio diretto dal regista Marco Mingolla in concorso nella categoria National Short al Rome Independent Film Festival. Interpretato da Lidia Vitale ("La meglio gioventù", "Suburra"), racconta in forma di di fiava dai risvolti amari come l'ossessione all'apparenza, la ricerca della notorietà ad ogni costo, nasconda in realtà una profonda insicurezza ingigantita dalla solitudine, e da una società che ti chiede di essere sempre protagonista e visibile. Nel cast anche Blu Yoshimi, protagonista di "Piuma" di Roan Johnson (in concorso al Festival di Venezia 2016).

Barbara è un'ex Farfallina di un famoso programma della tv italiana degli anni Novanta (ispirato a "Non è la Rai" di Gianni Boncompagni). Allontanata dagli studi televisivi per una brutta gaffe fatta in diretta nel 1992, la ragazza fa di tutto per tornare in auge ma senza successo. Dimenticata da tutti, oggi è una donna qualunque. All'improvviso arriva una chiamata: un nuovo reality è alla ricerca di vip del passato. Barbara scopre che sarà marionetta della redazione, ma pur di riavere i riflettori su di sè, accetta di finire in pasto di un pubblico famelico.