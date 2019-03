"Rock & Roll Hall of Fame": i Roxy Music festeggiano con la reunion

Serata di gala per la musica a New York. Si è svolta la tradizionale cerimonia di ingresso di alcuni artisti nella " Rock & Roll Hall of Fame ", il pantheon della musica rock e pop. Quest'anno, tra gli altri, è toccato ai Roxy Music . La band di Bryan Ferry , presentata da Simon Le Bon e John Taylor dei Duran Duran, per l'occasione si è riunita esibendosi in un set dal vivo. Tra gli altri premiati Cure, Def Leppard e Stevie Nicks.

Quella del Barclay Center di Brooklyn è stata una vera parata di stelle. Tanti i nomi importanti inseriti quest'anno nella Hall of Fame, ma gran parte dell'interesse era rivolto alla reunion dei Roxy Music. Bryan Ferry ha ritrovato Andy McKay e Phil Manzanera a otto anni di distanza dall'ultimo concerto insieme. Per l'occasione hanno suonato un set di sei brani comprendente successi come "More Than This" e "Avalon". Nel corso della sua carriera il gruppo, dagli esordi glam quando ancora vi militava Brian Eno, alla raffinata New Wave di "Avalon" (1982), oltre a incidere un gran numero di successi è stato fonte di ispirazione e modello per tantissimi artisi a venire. Partendo dai Duran Duran di Simon Le Bon e John Taylor, che non a caso hanno fatto da cerimonieri.



Ma la serata ha visto altri grandi gruppi inseriti. I Radiohead, i Def Leppard, Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, gli Zombie e i Cure. Per celebrare questi ultimi, oltre alla formazione attuale capitanata ovviamente da Robert Smith, c'è stata la presenza di quasi tutti i componenti passati, da Lol Tolhurst a Pearl Thompson e Boris Williams. A completare l'elenco degli artisti indotti nella Hall of Fame c'è Janet Jackson.