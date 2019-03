Il Medimex nel 2019 si sdoppia e riparte da Bryan Ferry e Renzo Arbore

Nel 2019 sarà due volte Medimex. Il festival musicale pugliese per quest'anno, alla classica edizione di inizio estate, aggiunge un'edizione primaverile, dall'11 al 14 aprile, a Foggia. Con nomi "pesanti". I primi annunciati sono quelli di Renzo Arbore e Bryan Ferry. Per Taranto invece, dove si svolgerà l'edizione classica dal 5 al 9 giugno, è stato annunciata Patti Smith. L’edizione "Spring" in programma a Foggia da giovedì 11 a domenica 14 aprile rafforza la vocazione itinerante della manifestazione avviata lo scorso anno: ci sarà un ricco programma di iniziative nei luoghi più rappresentativi della città, a partire dai due eventi live ad ingresso libero in piazza Cavour, un progetto speciale di Renzo Arbore con alcuni grandi jazzisti italiani di venerdì 12 aprile e il concerto di Bryan Ferry di sabato 13 aprile, unica data italiana del tour mondiale che l’artista britannico terrà pochi giorni dopo l’ingresso dei Roxy Music nella Rock’n’Roll Hall of Fame.