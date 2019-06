"Quel sorriso in volto", storia d'amore nel deserto per i Modà

E' online il video del nuovo singolo dei Modà "Quel sorriso in volto". Girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, conosciuto per aver ospitato i famosi "spaghetti western" di Sergio Leone. Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista della storia d'amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami. Dopo due anni di pausa a ottobre uscirà il nuovo album della band e poi 6 live nei palasport.