"Notting Hill", i fan arrivano da tutto il mondo per fidanzarsi nella libreria di Hugh Grant

Sarà il romanticismo che non passa mai di moda, sarà il ventennale del film che si avvicina. Fatto sta che i fan di " Notting Hill ", la commedia con Hugh Grant e Julia Roberts , fanno carte false per sentirsi un po' come nel fillm. E così pare che chiedere la mano alla propria anima gemella nella libreria che faceva da sfondo alle vicende del film sia diventata una consuetudine sempre più diffusa. O almeno così dicono i proprietari del negozio...

"Negli ultimi 5 anni, abbiamo registrato un aumento di richieste di questo genere", ha spiegato al "Telegraph" James Malin, co-proprietario con il fratello Howard del negozio al numero 13 di Blenheim Crescent. "Vengono da ogni parte del globo. Abbiamo avuto persone da Australia, America, Cina e Giappone".



Vista la fonte della notizia qualcuno potrebbe anche pensare a un'astuta mossa di marketing dei fratelli Malin, ma è certo che le vie dei fan sono infinite e l'occasione per fare un salto alla libreria di William Thacker/Hugh Grant, e magari usarla come cornice per una proposta di nozze, è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.