"La vita è meravigliosa"... per Paul McCartney: l'ex Beatle autore di un musical dal film di Capra

Il musical, il primo per McCartney, dovrebbe debuttare a Londra alla fine del 2020 e, porterà anche la firma di Lee Hall, (sceneggiatore di "Billy Elliot" e del biopic su Elton John, "The Rocketman") e sarà prodotto da Bill Kenwright.



Il progetto era già nella mente di Kenwright, grande estimatore del film di Capra, da anni, ma la Paramount gli ha accordato i diritti della sceneggiatura per l'adattamento a musical solo nel 2016. Il produttore non ha perso tempo e ha proposto subito a McCartney la scrittura delle canzoni. "Come molte di queste cose, tutto è iniziato con una mail", ha detto l'ex Beatle: "Scrivere un musical non è qualcosa che mi abbia mai affascinato, ma Bill e io ci siamo incontrati con Lee Hall e abbiamo fatto una chiacchierata durante la quale mi sono ritrovato a pensare che questo potesse essere interessante e divertente". La storia, classico natalizio americano, racconta di George Bailey, un uomo nato e cresciuto in una piccola cittadina rurale che, dopo aver rinunciato per tutta la vita a sogni e aspirazioni pur di aiutare il prossimo, colto dalla disperazione, è sul punto di suicidarsi la sera della vigilia di Natale. In suo soccorso, grazie alle preghiere sue e di amici e familiari, arriverà un angelo custode mandato da Dio.



"La vita è meravigliosa” è il mio film preferito", ha dichiarato Lee Hall: "Dargli vita sul palcoscenico è un privilegio immenso di per sé, ma avere a che fare con Paul McCartney è tutta un’altra cosa".