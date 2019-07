Paul McCartney e Ringo Starr insieme a sorpresa sul palco per cantare i Beatles

Paul McCartney e Ringo Starr , i due membri superstiti dei Beatles , si sono riuniti a sorpresa a Los Angeles mandando in visibilio i fan. Durante il concerto di Paul McCartney al Dodgers Stadium, il cantautore ha chiamato sul palco l'amico e batterista dei Fab Four. Insieme si sono esibiti sulle note del reprise di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ed "Helter Skelter":

"Abbiamo una sorpresa per noi, una sorpresa per voi, una sorpresa per tutti quanti: signore e signori, l'unico e il solo Ringo Starr", ha annunciato al microfono McVartney accogliendo sul palco l'ex compagno di band. I due si sono abbracciati sul palco, davanti al pubblico in delirio.