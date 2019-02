Ambientato nell’America degli anni 70, seguiamo l'astuto Jack attraverso 5 incidenti, gli omicidi che definiscono il suo sviluppo come serial killer. La storia viene raccontata dal punto di vista di Jack che vede ogni omicidio come un'opera d'arte in sé, anche se la sua disfunzione gli dà problemi nel mondo esterno. Lungo il cammino scopriamo le sue condizioni personali, i suoi problemi e i suoi pensieri attraverso conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto Virgilio (di dantesca memoria). La pressione per l'inevitabile intervento della polizia si stia avvicinando, contrariamente a ogni logica, lo spingerà a rischiare sempre di più.