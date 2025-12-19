Inner_Spaces, i "Riverberi in risonanza" della stagione primaverile

La chiusura, il 18 maggio, è affidata al dialogo tra il collettivo milanese Cortex Of Light e gli storici pionieri dell’ambient The Orb. I primi trasformano il riverbero in spazio visivo, intrecciando suono, immagini e proiezioni in un ambiente immersivo; i secondi raccolgono questa tensione e la traducono in ampie distese sonore, fatte di campionamenti e pulsazioni dilatate. Un finale che unisce ricerca visiva e tradizione ambient, aprendo l’ascolto a una percezione espansa e condivisa.