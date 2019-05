“Core Festival Aperol Spritz”, da Salmo a J-Ax sul palco il meglio della musica made in Italy

Organizzato da Home Entertainment in collaborazione con Aperol Spritz, “title sponsor”, il “Core Festival Aperol Spritz”, è la prima edizione di un progetto totalmente innovativo nel panorama musicale italiano, risultato dell’amore di Home per la sua città natale, il suo cuore: Treviso, come ha detto il founder, Amedeo Lombardi, presentando l’evento, "un’idea nuova con la musica italiana come fondamenta".



Nell'immensa area dell’ex Dogana di Treviso sorgeranno tre palchi: l'Aperol Spritz Stage, ovvero il il palco principale con a fianco, la consueta struttura sopraelevata, l’Altana Aperol Spritz dalla quale si possono ammirare i live in prima fila e alla quale si potrà accedere solo con lo speciale bracciale; sul lato opposto dell’ex Dogana, da tradizione, sorgerà poi l’enorme struttura circense, il Sun68 Stage, in fianco alla quale sarà predisposto il mini luna park, che tra gonfiabili e giostre da tradizione farà divertire tutti. E, novità di quest'anno, il palco realizzato con il sostegno di Harley Davidson di Treviso, il “Third Stage”, che avrà la peculiarità di far esibire e conoscere il meglio dei nuovi artisti in circolazione.



Questi gli ospiti principali della kermesse giorno per giorno.



Venerdì 7 giugno

il primo headliner a far pulsare i cuori del "Core Festival Aperol Spritz" è Calcutta, il fenomeno indie pop italiano che colleziona un sold out dopo l’altro. Arriva poi la band più irriverente della nuova musica italiana, i Pinguini Tattici Nucleari. Presente all'appello anche Ghemon, cantautore italiano tra i big selezionati per il Festival di Sanremo 2019. E poi lei, la cantante mascherata più famosa della scena, Myss Keta. La rapper che ha conquistato le vette con il suo mix di elettronica e afro. E dopo di lei, ci sono anche I Miei Migliori Complimenti, Postino, il dj e produttore italo-canadese Bruno Belissimo, il pop stravagante di Auroro Borealo, Costiera, Jolly Mare dj set e la band trevigiana La Scimmia.