"Come Fuoco", Narciso e Boccadoro si rincontrano a teatro

"Come fuoco", proprio come l'opera di Hermann Hesse da cui è tratto, racconta di due uomini di età diverse: Narciso uomo dello spirito, e Boccadoro, artista, divoratore di vita, incarnano il conflitto tra mente e materia. Da giovani hanno avuto un incontro fondamentale, hanno vissuto una parte della vita molto vicini, poi le loro strade si sono separate. Lo spettacolo li ritrova nel momento di un nuovo incontro, dopo molti anni. La bellezza di Boccadoro è ancora quella d’un giovane fanciullo, come se agli occhi di Narciso egli non potesse apparire altro che così. Tra loro ci sono domande in sospeso, che li costringono a ripercorrere parte della loro vita e parte della loro amicizia. Il dialogo si sposta così da uno scheletro principale (il presente) ad un insieme di flashback, di ricordi, talvolta reali talvolta immaginati, che raccontano in parte ciò che è stato e in parte ciò che poteva essere e che entrano nella narrazione in modalità differenti: i ricordi sono dialoghi, ma anche momenti performativi, musica, danza, suoni, onirici e concreti, possibili e impossibili. Il tutto in un loop temporale che, come si apre, arriverà a chiudersi in un cerchio che ha il suo inizio e la sua fine nel consumarsi e nello spegnersi di Boccadoro.