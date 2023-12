Museo Bagatti Valsecchi, Antonio D'Amico è il nuovo direttore

A nominarlo è stato il Consiglio d’Amministrazione, presieduto da Camilla Bagatti Valsecchi. Dopo aver ricoperto il ruolo di Conservatore e Direttore dei Musei Civici di Domodossola per un quinquennio, D’Amico è arrivato a Milano nel 2021, rivestendo l’incarico di Conservatore favorendo numerose attività che hanno portato ad una grande crescita di pubblico e d’interesse verso l’istituzione museale di via Gesù a Milano.

La direzione del Museo è stata ricoperta per molti anni da Pier Fausto Bagatti Valsecchi, scomparso il 14 ottobre, che ne è stato fondatore insieme al padre Pasino e alle sorelle Cristina, Anna Maria e Fausta.

Camilla Bagatti Valsecchi, presidente della Fondazione, con grande soddisfazione per il lavoro svolto in sinergia, dichiara di "essere felice per la nomina di Antonio D'Amico come direttore, in quanto grazie al suo lavoro, il nostro museo, negli ultimi anni, è diventato un luogo sempre più inclusivo nello spirito dei miei avi che avevano immaginato questa casa come un cenacolo di cultura e dove l’armonia tra le arti potesse consentirci di vivere una vita immersi nella bellezza".

Il nuovo direttore accoglie l’incarico "con grande gioia, in quanto sono consapevole di portare avanti un’importante missione che ricevo da Pier Fausto Bagatti Valsecchi, il quale affermava che “chi fa un museo ha la speranza che possa durare in eterno”. Dal canto mio, sono fiducioso che il progetto del Museo Bagatti Valsecchi che confido di portare avanti insieme alla Presidente e al mio staff, possa essere quello di un centro nevralgico di commistione tra le arti".