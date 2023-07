"Chilometri di noi" è il nuovo singolo dei No Name Italian Flavour con Bobby Solo

"Chilometri di noi" (Il Branco Publishing srl) è il nuovo singolo dei No Name Italian Flavour feat.

Bobby Solo, in radio dal 7 luglio e disponibile dal 21 luglio nei principali store digitali. II duo vocale, composto dal tenore Veronese Matteo Montresor (Teo) e dal cantante partenopeo Roberto Fusco, torna sulle scene musicali con un brano scritto appositamente per loro da una leggenda della musica italiana che continua a sperimentare e mettersi in gioco con la musica: Bobby Solo. L'artista, celebre in tutto il mondo per "Una lacrima sul viso", ha sempre uno sguardo rivolto agli artisti emergenti e, dopo aver firmato per i No Name Italian Flavour il precedente singolo "Il Rock & Roll si balla ancora", torna a simpatizzare per loro con un brano estivo e suadente.