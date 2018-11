"Calcio, cucina e moda: vi svelo perché Noel e Liam Gallagher sono pazzi per l'Italia"

Che ruolo ha nelle vite di Noel e Liam Gallagher? Li conosco dal 1994, l'anno in cui dalla EMI passai alla Sony. Ricordo perfettamente che, dopo averli ascoltati per la prima volta, coi colleghi ci guardammo come a dire: “qui siamo davanti a qualcosa di grosso”. Col tempo la relazione professionale si è trasformata in amicizia e nel 2010, quando ho lasciato la Sony, sono stati loro a volermi come promoter e responsabile marketing in Italia. Essendo musicalmente più attivo, Noel è quello che sento più spesso, ma ho un bellissimo rapporto anche con Liam.



Andrea, lei è diventato un punto di riferimento per due musicisti che, in passato, sono stati criticati per il loro carattere non sempre gestibile. Come ci è riuscito? Noel e Liam sono due persone fantastiche. Non mi interessa cosa si legge in giro: con me si sono sempre comportati correttamente, da amici. E lo stesso vale per tutti quelli a cui vogliono bene. In questi anni ne abbiamo passate tante, non ultima la rottura del 2009: fui tra i primi a saperlo perché andai a prendere Liam all'aeroporto il giorno dopo il litigio con Noel. Quando lo vidi capii che era successo qualcosa di grave, è stato un momento molto triste e anche se mi sembrava tranquillo non gli dissi niente. Di prassi non faccio mai domande, se vogliono mi raccontano loro. E forse è anche per questo che si fidano così tanto di me.



Da sempre i fratelli Gallagher hanno un legame stretto con l'Italia, un qualcosa che va oltre i concerti o le semplici attività promozionali. Perché il nostro Paese è così speciale per loro? L'Italia è come una seconda casa, un posto dove trascorrere le vacanze e stare bene. Ci vengono sempre volentieri, anche quando si tratta di lavoro. Negli anni hanno instaurato un rapporto solido con la stampa e con alcuni giornalisti la fiducia è totale: questo perché li abbiamo sempre trattati come se non fossero stranieri. A livello promozionale, infatti, decidemmo di gestire gli Oasis come una band italiana, facendoli venire spesso e non solo all'uscita di un album o di un singolo. Una scelta azzeccata che ci ha permesso di fare di tutto, dalle interviste televisive a quelle radiofoniche, senza dimenticare le numerose apparizioni nelle trasmissioni più seguite.



Tra gli artisti italiani c'è qualcuno che hanno avuto modo di apprezzare? Sicuramente Omar Pedrini è quello che conoscono meglio. Noel gli ha persino “regalato” una canzone da tradurre, Simple game of a genius, poi inserita nell'ultimo album “Come se non ci fosse un domani”. I due in passato avevano già avuto contatti musicali perché Omar aveva aperto alcuni suoi concerti.



Cosa amano fare Noel e Liam quando sono in Italia?

Di tutto. Vanno matti per la cucina e per l'abbigliamento, specie i brand ricercati. Se siamo al ristorante e la trova sul menu, Liam prende sempre la pasta alla “bolognese”, il nostro ragù per intenderci. Noel invece adora il pesce: dopo il concerto agli I-Days lo abbiamo portato a mangiare dallo chef Carlo Cracco, gli è piaciuto tantissimo.