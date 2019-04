"Avengers: Endgame": Samuel L.Jackson va a vedere il film in un cinema di Trieste

"Cinema Ambasciatori grazie mille per il caldo benvenuto e per essersi preso così cura di noi. Grazie mille!!!". Se in molti si sono chiesti come mai alla prima mondiale di "Avengers: Endgame" Samuel L. Jackson non fosse presente, la risposta è arrivata su Instagram. La star di Hollywood è infatti in Italia per girare "The Hitman's Wife's Bodyguard" e ha scelto di andare al Cinema Ambasciatori di Trieste per assistere alla proiezione del film.