Stipendio da oltre 1.500 euro per un tirocinio: l'Ue riapre il Blue Book Trainership, cos'è e come funziona

Durante i cinque mesi di stage i partecipanti vengono coinvolti direttamente nelle attività quotidiane degli uffici. Tra i vari compiti previsti ci sono organizzare e partecipare a riunioni, gruppi di lavoro e audizioni pubbliche; svolgere lavori di ricerca, redigere e revisionare documenti; rispondere alle domande dei cittadini e contribuire alla gestione di progetti. A seconda dell'ufficio di destinazione si può anche lavorare su traduzioni, revisione delle traduzioni o ricerche terminologiche. Con un'esperienza di questo tipo i neolaureati potranno mettersi alla prova con un lavoro di squadra, sviluppando competenze fondamentali in ogni ambito, come organizzazione e comunicazione, senza considerare che si troveranno in un ambiente internazionale, multiculturale e multilingue.