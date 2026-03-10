Eurostat: "Un terzo dei parlamentari in Ue sono donne"

Nel 2025, inoltre, sempre stando a Eurostat, c'è stato un numero maggiore di donne anche nei governi nazionali: le rappresentanti femminili hanno, infatti, rappresentato il 31,9 per cento dei membri, con un aumento del 4,2% rispetto al 2015. Il primato spetta ancora una volta alla Finlandia (60 per cento), mentre la Svezia ha raggiunto la parità di genere (50%). La Francia ha sfiorato il 50 per cento (48,6%). Al contrario, l'Ungheria non ha avuto donne nel suo governo nazionale, la Romania il 10,5% e la Repubblica Ceca l'11,8%. Ad ogni modo, nella maggior parte dei Paesi dell'Ue, la quota di donne nei governi nazionali è aumentata dal 2015.