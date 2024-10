Eurobarometro post-elezioni europee: il costo della vita è la principale preoccupazione per i cittadini Ue

I motivi principali per cui far parte dell'Unione è considerato vantaggioso - Nell'Ue in generale, sono quattro i motivi principali per cui far parte dell'Unione è considerato vantaggioso: una maggiore cooperazione tra gli Stati membri (36%), la protezione della pace e il rafforzamento della sicurezza (32%), il contributo dell'Ue alla crescita economica (28%) e la creazione di nuove opportunità di lavoro (24%). La cooperazione tra gli Stati membri (34%), il peso maggiore nel mondo (32%), la protezione della pace e il rafforzamento della sicurezza (26%) e il contributo alla creazione di nuove opportunità di lavoro (26%) sono i principali motivi per cui gli italiani trovano un vantaggio nell’appartenere all’Ue.