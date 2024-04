Elezioni europee, a Roma Metsola incontra i giovani per aumentare la consapevolezza sull'importanza del voto

Venerdì, a Roma, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha incontrato alcuni giovani per aumentare la consapevolezza sull'importanza del voto per le elezioni europee che, in Italia, si terranno l'8 e il 9 giugno.

Molte le domande sollevate dai ragazzi presenti -membri del Consiglio Nazionale Giovani, dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e di SiamoZeta e gli studenti del liceo "Vivona" - e riguardanti diversi temi: difesa europea, partecipazione dei giovani, relazioni Parlamento europeo e futura Commissione, comunicazione ai giovani, disinformazione e politica estera e difesa comune. Metsola ha invitato i giovani ad avere il coraggio di entrare in politica in prima persona, di non subire le decisioni altrui ma di votare con consapevolezza.