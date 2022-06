"Tgcom24Tour", giovedì la sesta tappa a Milano

Giovedì 23 giugno, nella Sala Reale, alla Stazione Centrale, si terranno due tavole rotonde dalla durata di 45 minuti circa, che verranno trasmesse in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51. Il direttore Paolo Liguori e il giornalista Dario Donato si interfacceranno con i rappresentanti delle istituzioni e le realtà imprenditoriali locali.

Alle 11, si terrà la prima tavola rotonda, dal titolo "Imprese e formazione, governare il territorio". Gli ospiti dell'appuntamento, moderato da Paolo Liguori, saranno, presidente della Regione Lombardia, e, rettore dell'Università degli Studi di Milano.

La seconda tavola rotonda, "Inflazione ed energia, il cammino difficile del Pnrr", si terrà alle 14.10. Dario Donato si interfaccerà con i seguenti ospiti:

, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia;, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel;, Vice Chairman, Country Head of Italy and Head of Government Coverage EMEA di Morgan Stanley e, direttore generale di Distretti Ecologici SpA.

Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri sito e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset.