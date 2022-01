"Tgcom24Tour", giovedì la quinta tappa a Roma

Torna l’appuntamento con "Tgcom24Tour" , il format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio. La quinta tappa si terrà il 27 gennaio a Roma . Il direttore Paolo Liguori e il giornalista Dario Donato si interfacceranno con i rappresentanti delle istituzioni e le realtà imprenditoriali locali in tre tavole rotonde in una location esclusiva: il Museo Nazionale Romano, sede Terme di Diocleziano .

Le tavole rotonde e gli ospiti - Alle 11, si terrà la prima tavola rotonda. Gli ospiti dell'appuntamento saranno Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio; Antonella Polimeni, rettrice dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza; Francesco Bonini, rettore dell'Università Lumsa.



Durante la seconda tavola rotonda, alle 14.05, il direttore Liguori intervisterà via Skype il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



La tappa di Roma si concluderà alle 14.30 con la terza tavola rotonda incentrata su lavoro, aziende e sostenibilità. Ospiti: Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, Gerardo Capozza, sottosegretario di Aci; Raffaele Fusilli, direttore generale Renault Italia; Elisabetta Ripa, head of Enel Global E-Mobility, e Fabrizio Favara, chief strategy officer del Gruppo Ferrovie dello Stato.



Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri sito e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset. Sarà possibile rivedere i momenti principali dell'evento sul canale tv di Tgcom24 nella rubrica dedicata al tour.