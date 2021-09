"Tgcom24Tour" al Supersalone: la ripartenza è qui

Supersalone e ripartenza - Il Supersalone è un'occasione, per dirla con le parole del presidente Mattarella, "di straordinario significato in questo momento del Paese per il suo rilancio e la sua ripresa". "E’ davvero un momento speciale. Veniamo da una mancata edizione dell’anno scorso, da momenti difficili per il settore fieristico e anche dalla scelta coraggiosa, però, di esserci a settembre con un evento inedito, in presenza, con un settore meraviglioso che è quello del design e dell’arredamento", ha commentato Porro.



"Per una volta abbiamo abbandonato gli stand a favore di un principio più semplice: pareti superflessibili che espongono in modo più visibile tutti i prodotti. E ciò anche perché quest’anno il Salone è aperto al pubblico dal primo giorno. La presenza del pubblico insieme agli operatori è possibile anche grazie all'agilità del digitale. Solo in una fiera come questa una persona può guardare e toccare con mano il meglio della produzione di tutte le aziende e contemporaneamente fare un carrello di acquisto, insomma muoversi col digitale", spiega Boeri, che in merito alla sostenibilità dice: "E' un elemento fondamentale. Questa fiera è totalmente riutilizzabile".



"Siamo contenti di come è partita questa edizione, i risultati sono sopra le aspettative - è invece il commento di Feltrin - Per noi era un evento simbolo, la decisione non è stata facile. Una manifestazione del genere ha bisogno di più di un anno di tempo per essere organizzata ma siamo riusciti a trovare un accordo sul fatto di non farla nella maniera classica e nel trovare velocemente una formula che fosse adatta alla situazione. Pensiamo di aver trovato la formula perfetta grazie alla voglia di rischiare, alla fantasia dell'architetto Boeri e a tutti i nostri imprenditori che ci hanno seguito nella scelta, che non era così scontata e facile".

"Hanno aderito molte aziende, più di quante ci aspettassimo - ha poi aggiunto il presidente di FederlegnoArredo - Questo certifica il fatto che le nostre imprese sono consapevoli di quale momento storico stiamo vivendo e cosa dovesse essere fatto. Il Supersalone è un simbolo per l’Italia e per il design italiano". E sulla sostenibilità ha detto: "E' un mantra su cui stiamo lavorando con convinzione. Aggiungere la sostenibilità alla qualità del design è confermare la nostra leadership".



Clima - Il ministro Cingolani ha invece parlato delle sfide che ci aspettano: "Nell’ambito degli accordi di Parigi, che sono di validità globale, abbiamo preso un impegno: entro fine secolo, dobbiamo tenere l'aumento di temperatura globale del pianeta sotto i 2° C . Nella fattispecie, dobbiamo ridurre entro il 2030 le emissioni di anidride carbonica del 55% rispetto al 1990. Non abbiamo un piano B: va fatto. E questo ci consentirà di arrivare nel 2050 con un valore netto di CO2 pari a zero. E' una sfida epocale. L'Europa è leader in questo senso e l’Italia è uno dei Paesi più avanti".

Pnrr, Cingolani: "Non bisogna avere paura, abbiamo grandi prospettive" - "Non bisogna aver paura, è un momento dove abbiamo delle grandi prospettive e vanno messe a terra, bisogna solo lavorare sodo", ha aggiunto il ministro. "Qui ci sono genio, creatività - ha concluso - tecnologia e serietà, questa è un'Italia leader internazionale. Partiamo da qua e seguiamo l'esempio".

"Il Salone del Mobile quest'anno è stato un detonatore che ha fatto rinascere un’intero settore. Ricominciamo da qui. E poi vi aspettiamo all'edizione di aprile", ha concluso Porro.