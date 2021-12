Il Comune di Bari aderisce all'associazione "Rete Italiana delle Città sane" (riconosciuta dall'Oms)

Cosa fa la "città sana" - Come si legge sul sito del Comune di Bari, "la 'città sana' promuove e realizza sul territorio azioni e iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela della salute pubblica e condizioni ambientali che favoriscano la salute; predispone profili di salute e piani socio-sanitari che integrino i progetti e le scelte programmatiche del Comune con quelle delle aziende sanitarie e degli altri attori del territorio; sostiene e valorizza le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti sul territorio e, in particolare, dei soggetti pubblici e privati ritenuti significativi per la realizzazione di progetti intersettoriali e di comunità".

La "Rete italiana delle Città sane" - La "Rete italiana delle Città sane" rientra nella rete europea che riunisce circa 100 città-progetto e circa 30 reti nazionali. Insieme, le città-progetto e le reti nazionali coprono circa 1.400 Comuni con l'obiettivo condiviso di coinvolgere i governi locali nell'impegno politico, nel cambiamento istituzionale, nel rafforzamento delle capacità, nella pianificazione e nell'innovazione basate sul partenariato. L'impegno delle Città sane è innanzitutto quello di promuovere la salute come elemento centrale delle proprie politiche, dimostrando di non subire gli eventi e il progresso ma di essere in grado di guidarli in funzione della promozione della qualità della vita di tutti i cittadini.