Fuorisalone e sostenibilità, gli appuntamenti green 

Fuorisalone al via. Dal 4 al 10 settembre a Milano torna la Design Week e, come di consueto, in corrispondenza del Salone del Mobile, eventi e incontri animano diverse zone della città ( "Tgcom24Tour" sbarcherà nel capoluogo lombardo, in concomitanza con il Salone, il 6 settembre). Uno degli argomenti chiave degli appuntamenti in programma è quello della sostenibilità, ormai fondamentale per imprenditori, designer e architetti. Di seguito alcuni tra i principali talk, mostre e installazioni in tema green.

Il Verde e il Blu Festival - Dal 10 al 12 settembre 2021, al Parco Biblioteca degli Alberi - Vicolo Gaetano de Castillia, incontri, talk show, performance e testimonianze sull’importanza dell’innovazione ambientale e digitale.

L'esposizione-performance LOOKS LIKE MAGIC! - In via Cesare Correnti 14, la curatrice Maria Cristina Didero interviene per curare l'esposizione-performance LOOKS LIKE MAGIC! del designer spagnolo Jorge Penadés, che propone l’utilizzo dello scarto tessile per dare vita a un nuovo materiale.



Infopoint per scoprire di più sul 110% - Dal 6 al 10 settembre, grazie a un progetto di Banca Sella, in via Filippo Sassetti, 32; via Maurizio Gonzaga 3; viale Monte Nero 71 e via Bergognone 27,

sarà possibile approfondire temi come Ecobonus e Superbonus 110% in modo informale senza la necessità di fissare un appuntamento.

Florim presenta "Sensi Pigmenti" - Un originale progetto cromatico che completa la serie "Sensi of Casa dolce casa", sintesi di innovazione e sostenibilità, studiata con particolare attenzione all'impatto ambientale ed energetico. L'allestimento, in Foro Buonaparte 14, è a cura di Matteo Thun & Antonio Rodriguez.

La terza edizione del RoGUILTLESSPLASTIC (Via San Vittore, 21) - Fondato e curato da Rossana Orlandi e da Nicoletta Orlandi Brugnoni, il progetto internazionale torna con l'obiettivo di coinvolgere designer e i creativi di tutto il mondo nel riutilizzo della plastica.



La mostra "WastEnders" - In via Tortona, 27, la mostra "WastEnders", curata dal team di ricercatrici di Materially, esplora nuove famiglie di materiali che riducono gli scarti.



Una camminata tra le vie della Milano Design Week per la raccolta dei rifiuti in plastica - Una camminata/corsa tra le vie del design per la raccolta dei rifiuti in plastica. Giovedì 9 settembre, lo studio di architettura internazionale DAAA Haus organizza un evento sostenibile per accendere l'attenzione sulla problematica dell'inquinamento ambientale.