Youth4Climate, ecco cos'è e chi vi partecipa

Sono 400 e hanno tra i 15 e i 29 anni i giovani selezionati per prendere parte a "Youth4Climate: Driving Ambition" , il primo incontro riservato a ragazzi di tutto il mondo, che si tiene a Milano dal 28 al 30 settembre 2021. Si tratta di un evento preparatorio della conferenza annuale dell'Onu sul clima, Cop26, che si terrà a Glasgow in Scozia a novembre.

I partecipanti, selezionati a inizio anno, rappresentano la nuova generazione di leader dell'azione per il clima: a Milano saranno presenti due rappresentanti per ciascuno dei 197 Paesi che fanno parte dell'Unfcc, il comitato dell'Onu per il clima e nel corso della tre giorni, la giovane delegazione potrà incontrare gli esponenti dei governi che parteciperanno alla Cop26 in Scozia.

I risultati dell'incontro tra i giovani leader saranno raccolti in una Dichiarazione finale, che sarà poi portata a Glasgow.