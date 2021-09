A Milano tutto pronto per le "cinque giornate" sul clima

Tutto pronto a Milano per le "cinque giornate" di focus sul clima. Al via il 28 settembre "Youth4Climate: Driving Ambition" che riunisce 400 giovani provenienti da tutti i Paesi del mondo , con in testa le giovani leader ambientaliste Greta Thumberg e Vanessa Nakate . Alla tre giorni di confronto e approfondimento, segue dal 30 settembre al 2 ottobre, la riunione dei ministri dell'Ambiente per la PreCop26, in vista della Cop26, il summit mondiale sui cambiamenti climatici (in programma a Glasgow a novembre).

Come spiega il ministero della Transizione ecologica, i due temi chiave degli eventi internazionali sono "un forte messaggio intergenerazionale dai giovani verso i potenti della terra per arginare il global warming e un grande impegno dei governi del mondo per alzare la posta nella sfida per il clima".

Il programma della 5 giorni Il 28 apertura dei lavori col ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, poi indirizzi di saluto del presidente della Cop26, il britannico Alok Sharma, del segretario della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Patricia Espinosa, e del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il capo dello Stato Mattarella, il premier Draghi e il primo ministro britannico Johnson il 30 ascoltano i giovani e le loro richieste e danno il via alla Conferenza ministeriale. Accanto a loro i delegati di tutti i Paesi, "anche di quelli che stanno vivendo condizioni o momenti particolari come l'Afghanistan, rappresentato da una ragazza e un ragazzo, in un mondo in cui la crisi climatica si sovrappone alle crisi politiche e alle guerre e la condizione dei giovani e la loro libertà rappresenta un elemento ineludibile di crescita socioculturale", conclude il Mite.