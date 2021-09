Oasi urbane, i mille alberi di Milano contro il cambiamento climatico

E' partita da Milano con la piantumazione dei primi mille alberi il progetto Oasi Urbane di Coop. L'iniziativa vedrà entro dicembre la piantumazione di 10mila alberi in 10 città italiane con l'obiettivo di riqualificare aree degradate e contribuire a contrastare la crisi climatica. "Oggi piantumiamo mille alberi in un solo giorno grazie all'impegno di 150 ragazzi che sono arrivati a Milano da tutte le parti d'Italia. E' un bel messaggio ma anche un'azione concreta e collettiva che parte da Milano per estendersi altrove; una sorta di percorso green che copre buona parte d'Italia", ha spiegato il presidente di Coop Italia e Ancc-Coop, Marco Pedroni.