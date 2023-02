Inaugurata a Roma "Esperienza Europa", l'installazione interattiva per conoscere l'Ue: è dedicata a David Sassoli

Metsola: "Capire l'Europa cambia tutto" - "È un grande piacere per me potervi dare il benvenuto in questo nuovo spazio dedicato ai nostri cittadini. Capire l'Europa cambia tutto, l'Europa non è solo un'espressione geografica ma anche una comunità di valori e di principi basata su una cultura comune, la cultura europea. Questa cultura comune viene dalla nostra storia. Capire l'Europa ci convince che il nostro futuro sarà più forte e luminoso se saremo insieme", ha detto la presidente dell'Europarlamento.

Metsola: "Sassoli si è speso per avvicinare l'Europarlamento a tutti" - "Ho un profondo senso di orgoglio e soddisfazione a vedere questa platea riunita qui per dedicare questa casa dei cittadini europei nel cuore di Roma a David Sassoli che tanto si è speso per avvicinare il Parlamento europeo a tutti", ha proseguito Metsola.

Metsola: "Italia centrale in Europa, abbiamo tanto da fare" - "L'Italia ha un ruolo centrale in Europa. E l'Europa ha ancora molto da fare, il Parlamento ascolterà sempre le paure dei cittadini e le loro necessità", ha poi detto la presidente del Parlamento europeo. "La brutale invasione dell'Ucraina ha spinto l'Europa a riaffermare più chiaramente la sua ragione d'essere e le ragioni per cui dalle ceneri della Seconda guerra mondiale i nostri Paesi si sono riuniti per difendere la pace. Il popolo ucraino guarda all'Ue in cerca di sostegno, l'Ue e gli Stati membri sono al fianco dell'Ucraina, il popolo europeo e il popolo italiano sono a fianco dell'Ucraina", ha aggiunto Metsola.

Tajani: "Sassoli protagonista della politica europea" - "David Sassoli è stato un protagonista della politica europea e nel giorno della sua morte ho proposto di dedicare questo luogo alla sua persona perché era un uomo sempre disposto a parlare con gli altri. Questo deve essere un luogo di incontro e un luogo per fare conoscere il Parlamento europeo ai cittadini italiani e ai turisti che vengono nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani arrivando allo spazio "Esperienza Europa".

"Siamo tutti europeisti, anche se abbiamo idee diverse ciò che conta è avere dei valori da coltivare e difendere, prima fra tutti la centralità della persona", ha poi dichiarato. Con Sassoli, ha ricordato Tajani, "abbiamo sempre collaborato nell'interesse dei cittadini e nell'interesse dell'Europa", anche da due famiglie politiche diverse.



"L'Europa vuole essere portatrice di pace, dello Stato di diritto. Difendiamo la libertà e il diritto internazionale e per questo difendiamo l'Ucraina, è un Paese candidato e vogliamo che anche lì arrivi la pace", ha dichiarato Tajani.

"Questo luogo è il simbolo della democrazia, perché è il luogo dove entreranno i cittadini per conoscere meglio le istituzioni europee", ha poi sottolineato Tajani parlando dello spazio "Esperienza Europa".

Gentiloni: "'Esperienza Europa' è una vetrina dei valori Ue" - "Oltre a far conoscere le istituzioni, questo spazio dovrebbe essere una vetrina dei valori europei, per i quali si sta battendo il popolo ucraino", che nella sua lotta per l'indipendenza ha come "faro" proprio "la prospettiva Europa": lo ha detto il commissario all'Economia Gentiloni.

"David ricordava che c'è grande voglia di Europa nel mondo, collegata ai nostri valori: pluralismo, libertà anche economica e dei valori individuali, parità di genere, valori dei quali David era promotore con il suo idealismo, la sua empatia ed esperienza di comunicatore", ha detto il commissario. Gentiloni ha poi ricordato i tre concetti dell'ultimo discorso di Sassoli: "Si riferì a tre grandi obiettivi: innovazione, protezione dei cittadini e diffusione del modello di democrazia. Siamo un modello ma dobbiamo meritarcelo. Ispirati da questi ideali possiamo dare un contributo importante nei tempi difficili che abbiamo di fronte", ha aggiunto.

"A David questa cerimonia sarebbe piaciuta moltissimo, a Roma, a piazza Venezia, al centro della città. Roma era diventata la sua città. Insomma era la sua città nonostante fosse poi nato a Firenze, e gli sarebbe piaciuta molto l'idea che questo spazio serve a far conoscere le istituzioni Ue", ha concluso Gentiloni.

Fitto: "Ripartire seguendo l'esempio di Sassoli" - David Sassoli "è stato il presidente del Parlamento europeo in uno dei momenti più difficili: la pandemia. E penso che si debba ripartire da quel momento per capire come nelle grandi difficoltà serva una risposta forte da dare ai cittadini". Lo ha affermato il ministro degli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Fitto nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione.

"Dobbiamo rilanciare la credibilità delle istituzioni e il loro impegno. 'Esperienza Europa' è un luogo importante non solo per conoscere ma anche per crescere", ha detto Fitto.

Picierno: "Significativo che 'Esperienza Europa' sia nei luoghi del fascismo" - "Inauguriamo oggi ufficialmente questo spazio nel cuore della città di Roma, uno spazio che si affaccia su Piazza Venezia, il luogo che durante il ventennio fascista era destinato alla propaganda e alle adunate del regime". Così la vicepresidente del Parlamento europeo Picierno nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dello spazio interattivo.

"È significativo che davanti agli stessi luoghi dove furono proclamate le aberrazioni più grandi che condussero l'Italia e l'Europa al baratro ci sia oggi uno spazio che ricorda come le istituzioni europee siano avamposto di democrazia e libertà, una casa per le cittadine e i cittadini europei che porta il nome del nostro amato David Sassoli", ha aggiunto.



Al termine della cerimonia, la presidente Metsola ha incontrato studenti, associazioni giovanili, membri di together.eu e il creator Tudor Laurini.

"Esperienza Europa" è aperta al pubblico dallo scorso autunno, tutti i giorni della settimana. Include dispositivi multimediali e percorsi immersivi che sono a disposizione anche delle scuole. Le visite ai vari centri presenti sul territorio Ue sono gratuite e disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali.