"Esperienza Europa", uno spazio per conoscere le istituzioni Ue | Guarda la prima puntata di "Next - Generazione Europa"

Nella prima puntata si è parlato dell'" Esperienza Europa" , uno spazio interattivo e multimediale, organizzato da Parlamento e Commissione per avvicinare i cittadini e i giovani ai meccanismi della democrazia europea, che è stato aperto al pubblico a Roma il 21 ottobre. Ospiti dell'appuntamento, andato in onda giovedì 15 dicembre, Antonio Parenti e Giacomo Baiocchi , rispettivamente direttore e digital leader della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

L'iniziativa - L'iniziativa prevede l'apertura di centri multimediali "Europa Experience" in tutte le capitali dei 27 Stati membri: il primo ha aperto a Berlino nel 2016, a seguire è stato inaugurato a Lubiana, Strasburgo, Helsinki, Copenaghen, Tallin, Parigi e Bruxelles. Quello di Roma si trova in piazza Venezia ed è dedicato alla memoria di David Sassoli. L'ingresso è gratuito.

Come funziona - Grazie a dispositivi interattivi e giochi di ruolo, i giovani possono immergersi nei meccanismi che regolano la democrazia europea, prendere parte a workshop dedicati e simulare l'attività dei deputati. "Ai giovani viene offerta la possibilità di fare alcuni giochi di ruolo tramite i quali possono comprendere il modo in cui la legislazione europea viene attuata. Fra un anno e mezzo ci saranno le elezioni del Parlamento europeo, il momento democratico più importante che abbiamo in Europa. Preparare le nuove generazioni a comprendere come funziona l'Ue è importante anche per aiutarle a dare a queste elezioni la giusta importanza. Aspettiamo tutti a 'Esperienza Europa' con grande piacere", commenta Parenti.

"'Esperienza Europa' è una modalità immersiva e multimediale di conoscere l'Europa da una prospettiva totalmente diversa. Sarà inaugurata a inizio anno alla presenza delle autorità europee e italiane. È un cambio di paradigma di comunicare l'Europa. Vi invitiamo a conoscerla perché rimarrete stupiti", dice Baiocchi, collegato proprio dal centro "Esperienza Europa" di Roma.

Le testimonianze - Sono intervenute in puntata, in collegamento dall'"Esperienza Europa" di Roma, anche due studentesse dell'IIS Lopiano di Cetraro (Cosenza), che si trovavano al centro multimediale in visita con la scuola. "Abbiamo vissuto una bella esperienza - racconta una di loro, Ilaria Cipolla -, abbiamo conosciuto la storia dell'Ue e il funzionamento delle istituzioni".

In memoria di David Sassoli - "Esperienza Europa" di Roma è dedicata a David Sassoli, scomparso a gennaio. "È stato una grande figura nel panorama europeo. Ha permesso di mettere l'accento su quello che l'Europa deve essere e sulle aspettative a cui deve rispondere. Ha avuto un ruolo estremamente importante anche nella creazione e nel sostegno del Next Generation EU. Ci ha insegnato a credere e a lavorare nelle e per le istituzioni così da creare un'Europa più forte e democratica. Un messaggio che dobbiamo assolutamente tenere presente e considerare, soprattutto in questi giorni nei quali siamo colpiti da uno scandalo inqualificabile. Le sue parole, attività, esperienze e il suo esempio devono rappresentare una guida sempre e in particolar modo in questo periodo", aggiunge il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Le iniziative della Commissione europea per far conoscere l'Ue ai giovani - "Organizziamo tantissime iniziative per far conoscere l'Ue ai giovani. 'Esperienza Europa' è una di queste. Lavoriamo con una grandissima rete di uffici su tutto il territorio: sono circa 45, si chiamano EDIC e sono dei punti di informazione su quello che l'Europa sta facendo e intende fare per i cittadini. Poi, naturalmente, utilizziamo i nostri canali social - siamo su Twitter, Instagram, Facebook - tramite i quali comunichiamo quello che facciamo come Europa per i giovani. In particolare, 'Esperienza Europa' sarà un'occasione ottima per i ragazzi, affinché possano partecipare alle nostre iniziative e venire a discutere con noi di futuro e di Europa", conclude Parenti.