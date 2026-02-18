Milano-Cortina 2026, Russia e Bielorussia gareggeranno alle Paralimpiadi sotto le rispettive bandiere
In totale saranno 10 atleti, sei russi e quattro bielorussi. A deciderlo il Comitato paralimpico internazionale
© IPA
Niente più "atleti neutrali". Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e il proprio inno. La decisione arriva direttamente dall'Ipc, il Comitato paralimpico internazionale, che ha assegnato sei posti alla Russia e quattro alla Bielorussia. In particolare, i russi avranno due posti nello sci alpino (uno maschile, uno femminile), due nello sci di fondo (uno maschile, uno femminile) e due nello snowboard (entrambi maschili). Mentre i bielorussi gareggeranno nello sci di fondo (uno maschile e tre femminili).
"È terribile", la reazione dell'Ucraina
Una decisione che, in realtà, nasce a settembre 2025 quando il Comitato paralimpico internazionale aveva deciso di revocare la sospensione parziale per atleti russi e bielorussi che aveva introdotto nel 2023, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, appoggiata dalla Bielorussia. Poi, nel dicembre scorso, anche il tribunale amministrativo dello Sport di Losanna si era espresso a riguardo, dando il via libera per la partecipazione alle gare di qualificazione proprio a queste Olimpiadi invernali agli atleti russi e bielorussi. Non si è fatta attendere la reazione dell’Ucraina, con Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato Paralimpico: “Sono molto, molto arrabbiato e indignato per la decisione di permettere a sei atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale, è terribile“.
Chi sono gli atleti ammessi
Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sotto la bandiera della Russia parteciperanno: nello sci alpino il plurimedagliato Aleksey Bugayev e Varvara Voronchikhina, nello sci di fondo Ivan Golubkov e Anastasia Bagiyan e la sua guida Sergey Sinyakin, e nello snowboard Dmitry Fadeyev e Philipp Shebbo. Per quanto riguarda la Bielorussia, invece, saranno presenti: Valentina Birilo, Lidiya Loban, Darya Fedkovich e Roman Sviridenko, tutti negli sci di fondo. Questi atleti li vedremo anhce nella Cerimonia di apertura delle Parlimpiadi, tutti con la rispettiva bandiera nazionale.