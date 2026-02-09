Milano-Cortina, la campagna sul made in Italy tra ironia e accuse di plagio
Dallo sci su un cono gelato al salto sull’arancino, la campagna social delle Olimpiadi celebra la gastronomia italiana. Ma sui social scoppia la polemica per presunte somiglianze
Dal curling con una forma di formaggio al biathlon sulle lasagne, gli account ufficiali delle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno lanciato una campagna pubblicitaria tutta in elogio del made in Italy, giocata tra ironia e cultura culinaria. La pista da sci diventa un cono gelato, il fondista scivola sul tiramisù, mentre lo slittino viene sostituito da tre penne rigate.
La campagna, però, non è priva di polemiche. In molti utenti hanno infatti segnalato una forte somiglianza con le immagini di Tatsuya Tanaka, artista e fotografo giapponese seguito da oltre quattro milioni di follower su Instagram, noto per le sue composizioni che trasformano oggetti quotidiani in scenari in miniatura. Nei commenti, pioggia di critiche anche per il presunto utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Nei giorni scorsi lo stesso Tanaka aveva pubblicato alcune immagini accompagnate dall’hashtag #MilanoCortina2026: in una di queste, il salto con gli sci, poi reinterpretato nella campagna olimpica come salto dall'arancino, era in realtà ambientato su un tramezzino, alimentando ulteriormente il dibattito.