1 di 13
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA 2026

Laura Pausini canta l'inno d'Italia, Mariah Carey "Volare" (in italiano)

06 Feb 2026 - 20:48
13 foto
olimpiadi milano-cortina 2026
san siro
laura pausini
mariah carey