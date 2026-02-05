Olimpiadi, blackout durante il torneo di curling: atleti al buio dopo quattro minuti

Era iniziato da quattro minuti il torneo di curling, che anticipa di un paio di giorni l'inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quando le luci dell'Olympic stadium di Cortina d'Ampezzo si sono improvvisamente spente. Le partite che in quel momento si stavano disputando nello storico impianto (Gran Bretagna-Norvegia, Svezia-Corea del sud, Estonia-Svizzera e Canada-Repubblica Ceca) sono state sospese. Dopo pochi minuti di attesa, l'illuminazione è stata ripristinata e la serata è terminata senza ulteriori intoppi. Giovedì 5 febbraio, poco dopo le 19, la coppia italiana Constantini-Mosaner scenderà sul ghiaccio per la prima partita da campione in carica.