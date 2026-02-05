Olimpiadi, un agente Ice spara a uno sciatore: l'ultima provocazione di Laika

© Ansa
La street artist ha regalato una sua inaugurazione a Milano-Cortina 2026, scagliandosi contro la presenza di agenti anti-immigrazione Usa in Italia
A poche ora da Milano-Cortina 2026, è comparsa proprio sul muro davanti alla sede romana del Coni, in viale Tiziano, l'ultima opera della nota street artist Laika. Il titolo, "Ice out", incarna in due parole la protesta dell'artista contro la presenza di agenti anti-immigrazione americani al seguito della spedizione di Team Usa.
Nel disegno si vede un agente dell'Ice, in mimetica, che punta una pistola contro un atleta di salto con gli sci in volo. Sopra le loro teste, uno stendardo bianco a forma di montagna rovesciata e decorato con i cinque cerchi olimpici. Quello rosso compare però come un mirino di un'arma da fuoco che gocciola sangue.