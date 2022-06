Ue, ecco come funziona il processo di adesione

I criteri per diventare membri dell'Unione europea -

istituzioni stabili

criteri economici

Il primo criterio per diventare membri è quello di rispettare i valori democratici su cui si basa l'Ue. Il Paese deve avere delleche garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro tutela. Per avviare un negoziato questa condizione è imprescindibile. Ci sono inoltre i: l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione. Il Paese deve anche mostrare di essere in grado di accettare gli obblighi derivanti dall'adesione e di attuare efficacemente le leggi e le politiche dell'Ue.

Il processo di adesione -

Il Paese può essere candidato nel momento in cui soddisfa i tre criteri elencati sopra (politici, economici e di riforma). I negoziati formali includono 35 capitoli e coprono i diversi settori di cui si occupa l'Ue. Se i negoziati e le riforme hanno esito positivo si passa allora al completamento del Trattato di adesione. Il Trattato di adesione deve essere ratificato da tutti i membri dell'Ue e dal Paese candidato prima di procedere all'adesione.