Innovazione digitale, una sfida persa per l'Europa? Un grande mercato schiacciato tra Usa e Oriente

Nell'ambito del progetto "L'Europa che vorrei", Tgcom24, in partnership con il Parlamento europeo e l'Università Luiss di Roma, organizza una serie di eventi online che approfondiscono i temi della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Il quarto appuntamento è dedicato all' innovazione tecnologica . In particolare, il dibattito parte dal seguente spunto: "Una sfida persa per l'Europa? Un grande mercato schiacciato tra Usa e Oriente".