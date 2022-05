Lavoro, il nodo occupazione in Europa e i problemi strutturali in Italia

Il secondo appuntamento, dal titolo "Il nodo occupazione in Europa e i problemi strutturali in Italia" è dedicato al lavoro.

Ospiti del forum, presentato dal corrispondente Mediaset da Bruxelles

Leonardo Panetta

Lauro Panella

Pietro Reichlin

Rebecca Greene, Gregorio Ferroni e Ludovica Festino

(Unità Analisi Valore Aggiunto europeo – Pe),(docente di Macroeconomia dell'Università Luiss) e tre studenti dell'Università Luiss -- che hanno posto delle domande.

Luiss Career Day -

Luiss Career Da

A proposito di occupazione, ieri, lunedì 9 maggio, e oggi, martedì 10, si è svolta la XXVI edizione dely, l'appuntamento annuale che connette studenti e Alumni dell'Università intitolata a Guido Carli con l'ecosistema aziendale e legale e il mondo delle istituzioni. Oltre 10mila incontri di lavoro, 3mila laureandi e laureati, più di 160 tra le più importanti aziende e istituzioni italiane e internazionali: questi i numeri dell'evento. Nel Campus di Viale Romania (a Roma), i partecipanti hanno potuto sostenere colloqui di lavoro con aziende, studi legali e istituzioni in cerca di giovani talenti. Una vera e propria full immersion nel mercato del lavoro, dove i potenziali candidati hanno potuto candidarsi per le numerose posizioni aperte sulla piattaforma Luiss Career Center: dal Data Scientist al Global Supply chain Expert, dal Global IT organization Officer al Market Analyst Global Trading fino al Digital Transformation Consultant.

Ma non solo: durante la due giorni dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per gli studenti è stato possibile sostenere fino a 10 colloqui One-to-One con i recruiter, partecipare alle oltre 80 "Turbo Session", presentazioni volte a un ristretto numero di giovani candidati, utili a scoprire da vicino le realtà coinvolte nel Career Day, tra le quali: Accenture, A2A, Acea, Amazon, BNP Paribas, Bottega Veneta, Deloitte, ENEL, ENI, Fincantieri, Generali, Johnson & Johnson, KPMG, Philip Morris Italia, Poste Italiane, SACE, Scalapay, Unicredit, Volkswagen e WindTre. Tra le novità della XXVI edizione, un focus verticale sui potenziali percorsi di carriera nelle amministrazioni dello Stato, con enti e istituzioni pubbliche che hanno offerto alle studentesse e agli studenti una panoramica privilegiata sui concorsi pubblici per progettare una carriera al servizio del Paese.

Tra le grandi istituzioni coinvolte anche la Camera dei Deputati, il Ministero della Giustizia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e la CONSOB - Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, ma anche organismi internazionali come la FAO - Food and Agriculture Organization e il WFP - World Food Programme. Tra le altre iniziative previste anche il CV Check, un servizio che ha consentito ai partecipanti di avvalersi del supporto del team del Career Service dell'Ateneo per ricevere suggerimenti preziosi su come presentare al meglio il proprio curriculum vitae.