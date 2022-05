Firenze, "Un'Europa per le prossime generazioni?": "The State of the Union" guarda al futuro

Intitolata quest'anno "Un'Europa per le prossime generazioni?" , la conferenza affronterà diversi temi: sostenibilità, democrazia, Stato di diritto, migrazione, digitalizzazione e come le crisi possano alimentare il cambiamento. Tgcom24 è media partner dell'evento.

Le location -

Giovedì 5 maggio, le sessioni della conferenza si svolgeranno alla Badia Fiesolana. Il giorno dopo, venerdì 6 maggio, i partecipanti si riuniranno nello scenario storico di Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze. La maggior parte dei relatori e una selezione di partecipanti seguirà di persona mentre un pubblico più ampio si collegherà tramite una piattaforma online. L'intera conferenza sarà anche trasmessa in diretta sul sito di "The State of the Union". Sabato 7 maggio, il pubblico potrà visitare Villa Salviati dell'IUE e l'Archivio Storico dell'Unione Europea.

Gli ospiti -

Josep Borrell

Roberta Metsola

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Paolo Gentiloni

Luigi Di Maio.

Durante lo Stato dell'Unione, relatori di alto profilo discuteranno quali provvedimenti si debbano prendere per preparare l'Ue ad affrontare le grandi sfide del futuro. L'elenco dei relatori include l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la presidente del Parlamento europeoil direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanitàil Commissario europeo all'Economiae il nostro ministro degli Esteri