Firenze, a The State of the Union un panel farà il punto sulla Conferenza sul futuro dell'Europa

Il 5 maggio, alle 16, a "The State of the Union" - il vertice annuale dell'Istituto universitario europeo di Firenze -, durante il panel "Deliberate! Taking Stock of the Conference of the Future of Europe", si farà il punto sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Si parlerà della ricerca accademica sul tema e delle lezioni da trarre dalla Conferenza. In particolare, la tavola rotonda risponderà alle seguenti domande: l'esperimento è stato veramente democratico, fino a che punto? La Cofoe è stata all'altezza della sua promessa di dare ai cittadini dell'Ue una vera voce in capitolo? Quali lezioni più ampie ci insegna sulla democrazia partecipativa in un contesto transnazionale e multilingue?.